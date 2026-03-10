Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 15:56
    Ковач: Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

    Национальное собрание (парламент) Венгрии принял резолюцию, отвергающую вступление Украины в Евросоюз и дальнейшую поддержку страны.

    Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

    Поддержку резолюции выразили 142 депутата, против высказались 28 человек, четверо воздержались.

    "В резолюции содержится призыв к правительству Венгрии не поддерживать начало предметных переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал он.

    Он отметил, что страна против вступления Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны, и ее принятие может привести к тому, что Евросоюз станет прямой стороной конфликта.

    Ковач подчеркнул, что законодатели также предупредили о финансовых последствиях продолжения поддержки Украины, отметив, что ЕС уже предоставил помощь на сумму 193,3 млрд евро с начала войны.

    Kovaç: Macarıstan parlamenti Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasına qarşı qətnamə qəbul edib
