Венесуэльский верховный суд отклонил "импичмент" президента Мадуро - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро.

Как передает Report, со ссылкой на Interfax, об этом сoобшил телеканал TeleSur.

"Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за "свержение" Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно", - говорится в сообщении.

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Венесуэльский парламент признал президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост.

Как передает Report, об этом сoобшил "El Nacional"

Парламент обвинил Мадуро в том, что он допустил экономический кризис в стране. За то, чтобы глава государства оставил свой пост, выступили 106 парламентариев, еще трое воздержались. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования. Кроме того, они призвали назначить дату новых президентских выборов в стране.

Согласно статье 233 конституции Венесуэлы, парламент страны, или Национальная ассамблея, имеет право признать отказ от должности президента страны, однако не может объявить ему импичмент.