Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана

Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию страны.

Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию страны.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Напомним, республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями. 1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.