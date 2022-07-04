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Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана

Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию страны.
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4 июля 2022 г. 10:47
Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана

Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию страны.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Напомним, республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями. 1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Версия на английском языке Parliament of Uzbekistan to retain status of Karakalpakstan

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