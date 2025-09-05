Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Парламент Таиланда выберет нового премьер-министра

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 03:24
    Парламент Таиланда выберет нового премьер-министра

    Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут специальное заседание, в ходе которого утвердят кандидатуру нового премьер-министра.

    Как передает Report, на пост главы правительства претендуют два кандидата - лидер партии "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун и Чайкасем Нитисири от партии "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев").

    Согласно конституции, 32-й таиландский премьер-министр будет выбран в ходе открытого голосования. Председатель Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха будет вызывать депутатов индивидуально в алфавитном порядке, чтобы они смогли отдать свой голос. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 247 голосов.

