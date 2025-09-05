Парламент Таиланда выберет нового премьер-министра

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут специальное заседание, в ходе которого утвердят кандидатуру нового премьер-министра.

Как передает Report, на пост главы правительства претендуют два кандидата - лидер партии "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун и Чайкасем Нитисири от партии "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев").

Согласно конституции, 32-й таиландский премьер-министр будет выбран в ходе открытого голосования. Председатель Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха будет вызывать депутатов индивидуально в алфавитном порядке, чтобы они смогли отдать свой голос. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 247 голосов.