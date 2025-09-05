Парламент Таиланда выберет нового премьер-министра
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 03:24
Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут специальное заседание, в ходе которого утвердят кандидатуру нового премьер-министра.
Как передает Report, на пост главы правительства претендуют два кандидата - лидер партии "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун и Чайкасем Нитисири от партии "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев").
Согласно конституции, 32-й таиландский премьер-министр будет выбран в ходе открытого голосования. Председатель Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха будет вызывать депутатов индивидуально в алфавитном порядке, чтобы они смогли отдать свой голос. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 247 голосов.
Последние новости
03:24
Парламент Таиланда выберет нового премьер-министраДругие страны
02:49
Глава Евросовета назвал расширение ЕС "важнейшей геополитической инвестицией"Другие страны
02:10
WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и ЗеленскимДругие страны
01:37
Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилейФинансы
01:26
Ученые: Кофеин ухудшает качество донорской кровиНаука и образование
00:45
Neuralink планирует попробовать восстановить зрение слепому человеку в 2026 годуНаука и образование
00:12
Сухопутные войска США плохо следят за 95% ремонтируемых подрядчиками боеприпасовДругие страны
23:49
В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадалиДругие страны
23:30