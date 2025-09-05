İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Tailand parlamenti yeni baş naziri seçəcək

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 03:28
    Tailand Milli Assambleyasının (Parlament) Nümayəndələr Palatasının (aşağı palata) üzvləri yeni baş nazirin namizədliyini təsdiqləmək üçün xüsusi sessiya keçirəcəklər.

    "Report" xəbər verir, hökumət başçısı postu uğrunda iki namizəd - "Pxumçaytxay" Partiyasının lideri Anutin Çanvirakun və "Pxıa Txay" Partiyasından Çaykasem Nitisiri mübarizə aparır.

    Konstitusiyaya görə, Tailandın 32-ci baş naziri açıq səsvermə yolu ilə seçiləcək. Nümayəndələr Palatasının sədri Van Muhamad Nor Matha parlament üzvlərini əlifba sırası ilə fərdi şəkildə çağıracaq ki, onlar səs verə bilsinlər. Qələbə qazanmaq üçün namizəd azı 247 səs toplamalıdır.

