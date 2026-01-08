Azərbaycan Avropaya ilbiz məhsullarının ixracına başlayır
Daxili siyasət
- 08 yanvar, 2026
- 12:52
Salyan rayonunun Şorsulu kəndində fəaliyyət göstərən ilbiz istehsalı müəssisəsi Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinə məhsul ixrac edəcək.
Bu barədə "Report"a Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, müəssisənin ilbiz məhsullarının ixracına dair məlumatlar Aİ-nın TRACES (Trade Control and Expert System) elektron platformasında müvafiq siyahıya daxil edilib.
Daha öncə Avropaya dəri, kürü və qurbağa ayağı məhsullarının ixracına icazə alınıb.
