Парламент Сербии утвердил новый состав правительства республики

Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии в среду большинством голосов утвердили новый состав правительства республики.

Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии в среду большинством голосов утвердили новый состав правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию заседания вела пресс-служба Народной скупщины.

На очередном заседании сербского парламента присутствовали 232 депутата. Из них 227 поддержали кандидатуры, предложенные ранее премьер-министром Сербии Аной Брнабич, "против" проголосовали пять депутатов. После этого новые члены кабинета министров принесли присягу. Возглавила правительство Сербии действующий премьер-министр Ана Брнабич.

Ранее она, выступая перед парламентариями, представила шесть основных задач нового кабмина. Среди главных приоритетов она выделила дальнейшую борьбу с распространением нового коронавируса и укрепление здоровья граждан, борьбу с организованной преступностью, сохранение независимости Сербии, осуществление реформ и обеспечение экономической стабильности государства.