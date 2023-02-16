Парламент Молдовы утвердил правительство Дорина Речана

Парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства Дорина Речана, которого выдвинула на этот пост президент Майя Санду после неожиданной отставки Натальи Гаврилицы.

Парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства Дорина Речана, которого выдвинула на этот пост президент Майя Санду после неожиданной отставки Натальи Гаврилицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

"Парламент одобрил кандидатуру премьер-министра и программу нового правительства. За проголосовали 62 депутата", - сказал он.

Поддержку кабинету оказала проевропейская Партия действия и солидарности. Лидеры оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" не голосовали.