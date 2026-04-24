Парламент Молдовы отменил режим ЧП в энергетике

Парламент Молдовы проголосовал за отмену режима чрезвычайного положения в энергетической сфере, введенного 25 марта на фоне последствий российских атак на территорию Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, решение поддержали 69 депутатов из 101.

Премьер-министр страны Александру Мунтяну заявил, что введение чрезвычайного положения было необходимым шагом в критический момент.

"Объявление чрезвычайного положения не было прихотью. Это было тщательно обдуманное решение, принятое в решающий, критический момент", - отметил он.

По словам премьера, тогда Молдова столкнулась с рисками перегрузки энергосистемы и перебоев на топливном рынке. Благодаря введенным мерам правительству удалось предотвратить дефицит топлива и стабилизировать ситуацию.

По данным молдавских властей, режим ЧП был введен 25 марта, в результате атак была выведена из строя линия электропередачи Исакча–Вулканешты, по которой электроэнергия поступает из Румынии в Молдову через участок территории Украины протяженностью около 40 км. Эта линия обеспечивает до 70% потребностей страны в электроэнергии.