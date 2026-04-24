    Moldova parlamenti energetika sahəsində fövqəladə vəziyyət rejimini ləğv edib

    24 aprel, 2026
    15:58
    Moldova parlamenti energetika sahəsində fövqəladə vəziyyət rejimini ləğv edib

    Moldova parlamenti Rusiyanın Ukrayna ərazisinə hücumlarının fəsadları fonunda martın 25-də tətbiq edilmiş energetika sahəsində fövqəladə vəziyyət rejiminin ləğv edilməsinə səs verib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qərarı 101 deputatdan 69-u dəstəkləyib.

    Ölkənin Baş naziri Aleksandru Muntyanu bildirib ki, fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi kritik məqamda zəruri addım idi.

    "Fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi kapriz deyildi. Bu, həlledici, kritik məqamda qəbul edilmiş diqqətlə düşünülmüş bir qərar idi", - o qeyd edib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, o zaman Moldova enerji sisteminin həddindən artıq yüklənməsi və yanacaq bazarında fasilələr yaranması riskləri ilə üzləşmişdi. Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində hökumət yanacaq qıtlığının qarşısını almağa və vəziyyəti sabitləşdirməyə nail olub.

    Moldova hakimiyyətinin məlumatına görə, fövqəladə vəziyyət rejimi martın 25-də tətbiq edilmişdi, belə ki, hücumlar nəticəsində elektrik enerjisinin Rumıniyadan təxminən 40 km uzunluğundakı Ukrayna ərazisindən keçməklə Moldovaya daxil olduğu İsakça-Vulkaneşt elektrik verilişi xətti sıradan çıxarılmışdı. Bu xətt ölkənin elektrik enerjisinə olan tələbatının 70 %-dək hissəsini təmin edir.

    Парламент Молдовы отменил режим ЧП в энергетике

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti