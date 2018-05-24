Парламент Израиля обсудит вопрос о признании "геноцида" армян

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Израильские парламентарии постановили провести пленарное обсуждение вопроса о признании так называемого "геноцида" армянского народа на фоне обострения отношений с Турцией. Как передает Report об этом сообщает пресс-служба Кнессета.

Как сообщает Report, решение не встретило возражений со стороны правительства, которое в прошлом старалось блокировать подобные инициативы. "Непризнание "геноцида" (кавычки - ред.) армян — это моральное пятно на Государстве Израиль, особенно если это происходит в угоду политической коньюнктуре", — заявила автор предложения, лидер левой партии "Мерец" Тамар Зандберг.