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    Парламент Испании утвердил Рахоя премьером

    Испания 10 месяцев жила без постоянного правительства

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании в ходе второго голосования утвердил кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства Мариано Рахоя на пост премьер-министра, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Испания более 10 месяцев жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться по вопросу формирования кабинета. Если бы политические силы не пришли к соглашению до 31 октября, в пиренейском королевстве состоялись бы третьи за год всеобщие выборы.

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