Парламент Испании утвердил Рахоя премьером

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании в ходе второго голосования утвердил кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства Мариано Рахоя на пост премьер-министра, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Испания более 10 месяцев жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться по вопросу формирования кабинета. Если бы политические силы не пришли к соглашению до 31 октября, в пиренейском королевстве состоялись бы третьи за год всеобщие выборы.