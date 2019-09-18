Парламент Эквадора проголосовал за выход страны из Союза южноамериканских наций

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора во вторник проголосовала за выход страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщила газета Comercio.

По ее информации, за решение, позволяющее правительству страны приступить к денонсации учредительного договора регионального блока, проголосовали 79 депутатов (при необходимых 70), 36 выступили против, четверо - воздержались. Выход страны из УНАСУР произойдет через шесть месяцев после окончания соответствующих процедур, как это предусмотрено учредительным документом.

11 марта Эквадор приостановил свое участие в деятельности организации.