Парламент Черногории начал отставку президента

Парламентское большинство в Черногории запустило процесс отставки президента страны Мило Джукановича. Депутаты подписали соответствующее предложение.

Парламентское большинство в Черногории запустило процесс отставки президента страны Мило Джукановича. Депутаты подписали соответствующее предложение.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTCG.

Отставку поддержали 41 из 80 депутатов. Они подписали документ, который предписывает парламенту проверить возможные нарушение конституции президентом и запускает процедуру отставки.

"Президент Джуканович нарушил статью 95 параграф 5 конституции страны, не пригласив на консультации по кандидатуре будущего премьера все парламентские партии… Констатируем, что Джуканович не пригласил на разговор кандидата на пост премьера Миодрага Лекича, который получил поддержку 41 депутата парламента", - цитирует RTCG текст документа.

В сентябре парламент выдвинул кандидатуру нового премьера Черногории Миодрага Лекича. Соответствующее письмо депутаты направили президенту страны Мило Джукановичу. Тот назвал представление нового кандидата "невозможным" и выдвинул идею сократить мандат действующего парламента. Это привело бы к досрочным парламентским выборам.