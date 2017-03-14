Парламент Британии наделил Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру Brexit

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект.

Как передает Report, об этом сoобшает ТАСС.

Отмечается, что верхняя палата парламента не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект, таким образом, поставив точку в продлившемся более месяца законодательном процессе.

Текст законопроекта был утвержден обеими палатами британского парламента и теперь поступит на подпись королеве Елизавете II.