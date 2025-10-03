Парламент Болгарии лишил президента права назначать руководителей спецслужб

Депутаты Народного собрания Болгарии лишили президента страны права назначать руководителей специальных служб.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В публикации отмечается, что поправки к закону о Государственном агентстве национальной безопасности и других спецслужбах были приняты правящим большинством в двух чтениях.

По мнению президента Болгарии Румена Радева, нововведение подчиняет спецслужбы политикам.

Он считает, что силовиков будут использовать не только для манипуляций на выборах, но и для защиты от финансовых злоупотреблений, а также поиска компромата в отношении неугодных политиков и оппозиции.