Парламент Болгарии лишил президента права назначать руководителей спецслужб
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 05:16
Депутаты Народного собрания Болгарии лишили президента страны права назначать руководителей специальных служб.
Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
В публикации отмечается, что поправки к закону о Государственном агентстве национальной безопасности и других спецслужбах были приняты правящим большинством в двух чтениях.
По мнению президента Болгарии Румена Радева, нововведение подчиняет спецслужбы политикам.
Он считает, что силовиков будут использовать не только для манипуляций на выборах, но и для защиты от финансовых злоупотреблений, а также поиска компромата в отношении неугодных политиков и оппозиции.
Последние новости
05:16
Парламент Болгарии лишил президента права назначать руководителей спецслужбДругие страны
04:58
Иммиграционная служба США продолжит работу в ЧикагоДругие страны
04:20
Сборная США обыграла Францию на молодежном ЧМ по футболуФутбол
03:44
Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейнеДругие страны
03:39
Трамп: США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлинДругие страны
03:07
Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
02:40
Женщина впервые возглавила MI-6Другие страны
02:07
В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3В регионе
01:40