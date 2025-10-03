Bolqarıstan Prezidenti kəşfiyyat orqanına rəhbər təyin etmək hüququndan məhrum olunub
- 03 oktyabr, 2025
- 06:27
Bolqarıstan Milli Assambleyasının üzvləri ölkə Prezidentini kəşfiyyat orqanlarının rəhbərlərini təyin etmək hüququndan məhrum ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Teleqraf Agentliyi (BTA) məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Agentliyi və digər kəşfiyyat orqanları haqqında qanuna dəyişikliklər iki oxunuşda hakim çoxluq tərəfindən qəbul edilib.
Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radevin sözlərinə görə, düzəlişlər kəşfiyyat orqanlarını siyasətçilərə tabe edir.
O hesab edir ki, təhlükəsizlik qüvvələri təkcə seçki manipulyasiyası üçün deyil, həm də maliyyə sui-istifadələrindən qorunmaq və arzuolunmaz siyasətçilərin və müxalifət haqqında kompromat axtarışı üçün istifadə olunacaq.
Bolqarıstan Prezidenti kəşfiyyat orqanına rəhbər təyin etmək hüququndan məhrum olunub
