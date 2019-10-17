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Парад по случаю интронизации императора Японии перенесен на ноябрь

Парад по случаю интронизации императора Японии перенесен на ноябрь

Парад по случаю вступления на престол нового императора Японии Нарухито, который должен состояться 22 октября, будет перенесен из-за последствий тайфуна "Хагибис". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает японское общественное телевидение. 

Отмечается, что в качестве новой даты проведения парада правительство Японии выбрало 10 ноября.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по крайней мере 77 человек.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года. Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре.

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