Парад по случаю интронизации императора Японии перенесен на ноябрь

Парад по случаю вступления на престол нового императора Японии Нарухито, который должен состояться 22 октября, будет перенесен из-за последствий тайфуна "Хагибис". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает японское общественное телевидение.

Отмечается, что в качестве новой даты проведения парада правительство Японии выбрало 10 ноября.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по крайней мере 77 человек.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года. Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре.