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Папа Римский записал первый подкаст по случаю 10-летия его избрания на престол

Папа Римский записал первый подкаст по случаю 10-летия его избрания на престол Папа Римский Франциск записал первый подкаст Popecast, который опубликован в понедельник на портале Vatican News по случаю 10-летия его избрания на папский престол.
Другие страны
13 марта 2023 г. 13:24
Папа Римский записал первый подкаст по случаю 10-летия его избрания на престол

Папа Римский Франциск записал первый подкаст Popecast, который опубликован в понедельник на портале Vatican News по случаю 10-летия его избрания на папский престол.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В беседе с журналистом понтифик признается, что вспоминает события 10-летней давности "как будто это было вчера". "Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра", - сказал Франциск.

Он признался, что больше всего его ранят войны. "Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание - войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята - русские и украинцы, неважно, кто именно. Они не возвращаются [к матерям]", - сказал понтифик.

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