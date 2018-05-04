Папа Римский решил продать свой Lamborghini

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск принял решение продать свой автомобиль Lamborghini Huracan, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Созданная специально для понтифика белую машину, которая может достигать скорости около 320 км/ч, папа Римский намерен продать на аукционе.

Отмечается, что большая часть вырученных средств пойдет на помощь иракскому городу Ниневия, пострадавшему от действий террористической группировки "Исламское государство".

Организаторы торгов рассчитывают выручить за машину от 303-425 тысяч долларов США.