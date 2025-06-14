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Папа Римский призвал Иран и Израиль к разуму на фоне взаимных авиаударов

Папа Римский призвал Иран и Израиль к разуму на фоне взаимных авиаударов Папа Римский Лев призвал Иран и Израиль на фоне обострения ситуации и взаимных авиаударов действовать разумно и продолжить диалог.
Другие страны
14 июня 2025 г. 13:18
Папа Римский призвал Иран и Израиль к разуму на фоне взаимных авиаударов

Папа Римский Лев призвал Иран и Израиль на фоне обострения ситуации и взаимных авиаударов действовать разумно и продолжить диалог.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, выступая 14 июня в соборе Святого Петра, он заявил, что с "глубокой обеспокоенностью" следит за развитием событий.

"В столь деликатный момент я настоятельно призываю к ответственности и разуму", - подчеркнул понтифик.

Он отметил, что стремление к построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы, должно основываться на уважительном диалоге и искренних встречах, направленных на достижение справедливого и прочного мира, основанного на братстве и общем благе.

"Никто не должен угрожать существованию другого", - добавил Папа. - "Долг всех стран - поддерживать мир, инициируя пути к примирению и предлагая решения, которые обеспечивают безопасность и достоинство для всех".

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Версия на английском языке Pope calls on Iran and Israel to act rationally amid mutual airstrikes
Версия на азербайджанском языке Roma Papası İran və İsraili ağıllı davranışa çağırıb

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