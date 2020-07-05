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Папа Римский поддержал инициативу Совбеза ООН

Папа Римский поддержал инициативу Совбеза ООН Папа Римский Франциск выразил поддержку резолюции Совбеза ООН с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 15:08
Папа Римский поддержал инициативу Совбеза ООН

Папа Римский Франциск выразил поддержку резолюции Совбеза ООН с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса.

"Достоин похвалы призыв к глобальному и немедленному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для срочного оказания столь нужной гуманитарной помощи", - заявил он, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

"Я надеюсь, что это решение будет эффективно и оперативно реализовано на благо многих страдающих людей. Эта резолюция Совета безопасности станет первым отважным шагом к мирному будущему!" - сказал папа Франциск.

Напомним, что Совбез ООН в среду принял резолюцию в поддержку призыва генсека Антониу Гутерреша к прекращению огня. Документ в том числе призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.

 

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