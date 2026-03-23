    Папа Римский Лев XIV выступил с призывом навсегда запретить воздушные бомбардировки

    Папа Римский Лев XIV призвал запретить использование авиации для нанесения ударов во время вооруженных конфликтов.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    По мнению понтифика, авиаудары носят неизбирательный характер и должны быть запрещены.

    "Никто не должен жить в страхе, что угроза смерти и разрушения может прийти с неба. После трагического опыта XX века воздушные бомбардировки должны были быть навсегда запрещены, однако они по-прежнему существуют <...> это не прогресс, это регресс", - заявил Папа.

    Reuters отмечает, что Лев XIV неоднократно призывал к прекращению огня в войне с Ираном. В воскресенье он назвал конфликт "позором человеческого рода".

    Ты - Король

    Путин и Пашинян обсудили двухсторонние отношения

    Бадр аль-Бусаиди: Оман работает над обеспечением судоходства в Ормузском проливе

    В Азербайджане вчера задержаны 13 человек, находившиеся в розыске

    МИД Ирана: Трамп заявлениями о переговорах и отсрочке пытается выиграть время

    Иран заявил об ударах по базам США и объектам Израиля

    ЦАХАЛ наносит удары по правительственным объектам в Тегеране

    В Баку и на Абшероне пройдут учебно-тренировочные полеты БПЛА

    Айхан Гаджизаде: Ждем разъяснений в связи с заявлением Марии Захаровой

