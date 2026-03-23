Папа Римский Лев XIV выступил с призывом навсегда запретить воздушные бомбардировки

Папа Римский Лев XIV призвал запретить использование авиации для нанесения ударов во время вооруженных конфликтов.

По мнению понтифика, авиаудары носят неизбирательный характер и должны быть запрещены.

"Никто не должен жить в страхе, что угроза смерти и разрушения может прийти с неба. После трагического опыта XX века воздушные бомбардировки должны были быть навсегда запрещены, однако они по-прежнему существуют <...> это не прогресс, это регресс", - заявил Папа.

Reuters отмечает, что Лев XIV неоднократно призывал к прекращению огня в войне с Ираном. В воскресенье он назвал конфликт "позором человеческого рода".