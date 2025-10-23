Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет
- 23 октября, 2025
- 15:46
Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III помолились под фреской Микеланджело "Страшный суд" в Сикстинской капелле. Это случилось впервые за 500 лет, когда глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии помолились вместе.
Как передает Report, об этом говорится в публикации пресс-службы королевского дома Британии.
Карла III сопровождала королева Камилла. Молитва звучала на английском и латинском. Королевская чета прибыла в Ватикан с государственным визитом. Изначально он был запланирован на апрель, но был отложен из-за плохого самочувствия предыдущего понтифика Франциска.
The King and Queen have met Pope Leo XIV in the Apostolic Palace, to begin their State Visit to the Holy See.— The Royal Family (@RoyalFamily) October 23, 2025
Their Majesties will undertake engagements with Pope Leo XIV in celebration of the 2025 Papal Jubilee. This will include a special ecumenical service in the Sistine… pic.twitter.com/pHpR7UNYsE