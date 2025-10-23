Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 15:46
    Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет

    Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III помолились под фреской Микеланджело "Страшный суд" в Сикстинской капелле. Это случилось впервые за 500 лет, когда глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии помолились вместе.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации пресс-службы королевского дома Британии.

    Карла III сопровождала королева Камилла. Молитва звучала на английском и латинском. Королевская чета прибыла в Ватикан с государственным визитом. Изначально он был запланирован на апрель, но был отложен из-за плохого самочувствия предыдущего понтифика Франциска.

