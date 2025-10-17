Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Король Британии и Папа Римский проведут в Ватикане первую с 16-го века совместную молитву

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 15:39
    Король Британии и Папа Римский проведут в Ватикане первую с 16-го века совместную молитву

    Король Великобритании Карл III с супругой Камиллой на следующей неделе посетят Ватикан, где встретятся с Папой Римским Львом XIV.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Визит в Ватикан, который запланирован на 22 октября, рассматривается как сигнал к укреплению связей между католической и англиканской церквями, спустя пять веков после их разрыва.

    Папский престол с воодушевлением отозвался о предстоящем событии, заявив, что оно имеет историческое значение.

    "Это, безусловно, историческое событие. Это признание совместного пути двух церквей", - отметил высокопоставленный представитель Ватикана.

    Агентство подчеркивает, что во время визита Карл проведет совместную молитву с понтификом в Сикстинской капелле Ватикана. Это будет первой с 1534 года совместной молитвой британского монарха и Папы Римского.

    Папа Римский Карл III Великобритания Ватикан Католицизм Англиканская церковь Лев XIV

    Последние новости

    16:33

    В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников университета

    В регионе
    16:32

    AПБА вводит временные ограничения на животноводческих рынках страны

    Здоровье
    16:30

    Кыргызстан и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:23

    Ильхам Мирзалиев: Системы комби представляют риски для безопасности и здоровья

    Энергетика
    16:21

    Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем

    Другие страны
    16:16

    В 2026 году Украина получит более 165 млн евро от Коалиции по разминированию

    Другие страны
    16:08

    В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ

    Внешняя политика
    16:08

    В Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

    Инфраструктура
    16:07

    Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 56 тыс.

    Финансы
    Лента новостей