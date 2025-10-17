Король Британии и Папа Римский проведут в Ватикане первую с 16-го века совместную молитву

Король Великобритании Карл III с супругой Камиллой на следующей неделе посетят Ватикан, где встретятся с Папой Римским Львом XIV.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Визит в Ватикан, который запланирован на 22 октября, рассматривается как сигнал к укреплению связей между католической и англиканской церквями, спустя пять веков после их разрыва.

Папский престол с воодушевлением отозвался о предстоящем событии, заявив, что оно имеет историческое значение.

"Это, безусловно, историческое событие. Это признание совместного пути двух церквей", - отметил высокопоставленный представитель Ватикана.

Агентство подчеркивает, что во время визита Карл проведет совместную молитву с понтификом в Сикстинской капелле Ватикана. Это будет первой с 1534 года совместной молитвой британского монарха и Папы Римского.