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    Папа Римский Франциск начал официальный визит в Турцию

    В программе понтифика встреча с президентом Турции, православным Патриархом Константинопольским

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск начал трехдневный апостольский визит в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на летном поле международного аэропорта Эсенбога был выстроен почетный караул трех родов войск. В городе в связи с прибытием римского первосвященника приняты повышенные меры безопасности.

    В программе понтифика - посещение мавзолея Ататюрка, а затем нового президентского дворца, где пройдет встреча папы с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и членами кабинета министров республики.

    В субботу утром первосвященник совершит перелет в Стамбул, где встретится с православным Патриархом Константинопольским Варфоломеем I.

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