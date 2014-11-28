Папа Римский Франциск начал официальный визит в Турцию

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск начал трехдневный апостольский визит в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на летном поле международного аэропорта Эсенбога был выстроен почетный караул трех родов войск. В городе в связи с прибытием римского первосвященника приняты повышенные меры безопасности.

В программе понтифика - посещение мавзолея Ататюрка, а затем нового президентского дворца, где пройдет встреча папы с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и членами кабинета министров республики.

В субботу утром первосвященник совершит перелет в Стамбул, где встретится с православным Патриархом Константинопольским Варфоломеем I.