Пан Ги Мун посетит Германию и страны Центральной Азии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетит Германию, а оттуда отправится в страны Центральной Азии. Он посетит Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

7 июня Пан Ги Мун вылетит в Германию, где примет участие в инаугурации расширенного международного центра в Бонне, где сейчас проходят переговоры по климату. У Пан Ги Муна запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером. 8 июня глава ООН отправится в баварский замок Эльмау на встречи по терроризму и развитию, которые пройдут в рамках саммита Группы семи.

9 июня Генеральный секретарь ООН прибудет в Таджикистан, где он примет участие в международной конференции "Вода для жизни". В Душанбе он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и посетит озеро Сарез.

На следующий день, 10 июня, Пан Ги Мун прибудет с визитом в Казахстан, где будет участвовать в пятом Конгрессе лидеров мира и традиционных религий.

Пан Ги Мун встретится с президентом Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Каримом Масимовым и министром иностранных дел Ерланом Идрисовым. В программе визита также встреча с сенатором Кассимом Токаевым.

11 июня Пан Ги Мун прибудет в Кыргызстан. Там он выступит на международной конференции по развитию и парламентаризму. Генеральный секретарь встретится с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, премьер-министром Темиром Сариевым и председателем парламента Асылбеком Жээнбековым.

В Узбекистан Пан Ги Мун прибудет 12 июня. В программе визита – переговоры с президентом Исламом Каримовым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Последней остановкой Генерального секретаря в Центральной Азии будет Туркменистан, где также запланирована встреча с президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым и другими официальными лицами. Пан Ги Мун выступит перед студентами Международного университета гуманитарных наук и развития.