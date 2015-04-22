Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в ходе беседы стороны обсудили выполнение минских договоренностей и гуманитарную ситуацию на востоке страны. Обсуждался вопрос о миротворческой операции ООН.

"В ходе телефонной беседы они обсудили конфликт на востоке Украины и были едины в необходимости полного выполнения "Пакета мер по выполнению Минских договоренностей"", - сообщил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь добавил, что "относительно международной миротворческой миссии с мандатом ООН, Генеральный секретарь ООН вновь заявил, что решение по этому вопросу принимается Советом Безопасности ООН".

Пан Ги Мун подчеркнул настоятельную необходимость воплощения в жизнь политических элементов минских договоренностей и улучшения гуманитарной ситуации.

Генеральный секретарь подчеркнул, что ООН поддерживает украинский народ и проявляет с ним солидарность в этот трудный для Украины период истории. Он пообещал, что ООН продолжит свою деятельность в стране.