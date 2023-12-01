ХАМАС освободил еще шестерых заложников

Палестинское движение ХАМАС освободило еще шестерых заложников.
Как передает Report со ссылкой на Telegram Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), их передали Красному Кресту.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, освобожденные вчера, 30 ноября, вечером заложники направились в Израиль через Египет на КПП Керем - Шалом. Сотрудники службы безопасности на месте проверят личности освобожденных.
Накануне, как отметил катарский телеканал Al Jazeera, автобус с 30 палестинскими гражданами, освобожденными из израильских тюрем в соответствии с соглашением о временном прекращении огня, прибыл в Рамаллу.