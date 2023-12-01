ХАМАС освободил еще шестерых заложников

Палестинское движение ХАМАС освободило еще шестерых заложников.

Палестинское движение ХАМАС освободило еще шестерых заложников.

Как передает Report со ссылкой на Telegram Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), их передали Красному Кресту.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, освобожденные вчера, 30 ноября, вечером заложники направились в Израиль через Египет на КПП Керем - Шалом. Сотрудники службы безопасности на месте проверят личности освобожденных.

Накануне, как отметил катарский телеканал Al Jazeera, автобус с 30 палестинскими гражданами, освобожденными из израильских тюрем в соответствии с соглашением о временном прекращении огня, прибыл в Рамаллу.