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ХАМАС освободил еще шестерых заложников

ХАМАС освободил еще шестерых заложников Палестинское движение ХАМАС освободило еще шестерых заложников.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 05:24
ХАМАС освободил еще шестерых заложников

Палестинское движение ХАМАС освободило еще шестерых заложников.

Как передает Report со ссылкой на Telegram Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), их передали Красному Кресту.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, освобожденные вчера, 30 ноября, вечером заложники направились в Израиль через Египет на КПП Керем - Шалом. Сотрудники службы безопасности на месте проверят личности освобожденных.

Накануне, как отметил катарский телеканал Al Jazeera, автобус с 30 палестинскими гражданами, освобожденными из израильских тюрем в соответствии с соглашением о временном прекращении огня, прибыл в Рамаллу.

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