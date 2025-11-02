Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации Газы

    • 02 ноября, 2025
    • 17:33
    Восемь палестинских фракций, включая радикальное движение ХАМАС и партию ФАТХ, проводят переговоры в египетской столице Каире с целью согласовать структуру временной администрации, которая возьмет на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

    По ее информации, стороны обсуждают создание технократического комитета в качестве организации для руководства анклавом. Египет, выступающий посредником, предлагает, чтобы в комитет вошли беспартийные специалисты из Газы.

    "Основная цель состоит в том, чтобы дать возможность палестинцам, в том числе Палестинской автономии, управлять Газой как неотъемлемой частью Западного берега и как шагом к реализации палестинского государства", - приводит газета слова главы МИД Египта Бадра Абдель Аты.

    По оценке наблюдателей, переговоры отражают осознание неизбежности участия ХАМАС в любом политическом урегулировании, несмотря на обещания Израиля ликвидировать его влияние.

    Аналитики считают, что попытка выработать единый подход между ФАТХ и ХАМАС свидетельствует о переходе палестинской политики от конфронтации к прагматизму. Даже ограниченное согласие может стать шагом к восстановлению единого управления палестинскими территориями и определить контуры будущего государства, чего не удавалось добиться за последние два десятилетия, указывает издание.

    сектор Газа обсуждения Египет

