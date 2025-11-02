Fələstin fraksiyaları Qəzzada müvəqqəti administrasiyanın strukturunun razılaşdırılmasını müzakirə edir
- 02 noyabr, 2025
- 17:48
Fələstinin səkkiz fraksiyası, radikal HƏMAS hərəkatı və FƏTH Partiyası münaqişə başa çatdıqdan sonra Qəzza zolağının idarəçiliyini öz üzərinə götürəcək müvəqqəti administrasiyanın strukturunu razılaşdırmaq məqsədi ilə Misirin paytaxtı Qahirədə danışıqlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, tərəflər anklavın rəhbərliyi üçün təşkilat kimi texnokratik komitənin yaradılmasını müzakirə edirlər. Vasitəçilik edən Misir komitəyə Qəzzadan olan bitərəf mütəxəssislərin daxil edilməsini təklif edib.
"Əsas məqsəd fələstinlilərə, o cümlədən Fələstin Muxtariyyətinə, Qəzzanı İordan çayının qərb sahilinin ayrılmaz hissəsi kimi idarə etməyə imkan vermək və bu addımı gələcək Fələstin dövlətinin qurulmasına doğru atmaqdır", – deyə qəzet Misirin xarici işlər naziri sözlərini sitat gətirib.
Müşahidəçilərin fikrincə, danışıqlar HƏMAS-ın istənilən siyasi nizamlamada iştirakının qaçılmaz olduğunu qəbul etdiklərini göstərir, baxmayaraq ki, İsrail onun təsirini aradan qaldıracağına söz verib.
Analitiklər hesab edirlər ki, FƏTH və HƏMAS arasında vahid yanaşmanın formalaşdırılması cəhdi Fələstin siyasətində qarşıdurmadan praqmatizmə keçidin göstəricisidir. Hətta məhdud razılaşma belə son iyirmi ildə mümkün olmayan vahid idarəçiliyin bərpasına və gələcək dövlətin konturlarının müəyyənləşdirilməsinə doğru addım ola bilər.