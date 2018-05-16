Палестина отозвала послов из четырех европейских стран

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Палестина приняла решение об отзыве для проведения консультаций своих послов из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

МИД Палестины отмечает, что данное решение было принято в связи с участием дипломатических представителей этих стран в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Отметим, что 14 мая в Иерусалиме состоялось открытие посольства США, в котором приняли участие представители ряда посольств, что вызвало недовольство у палестинцев, вышедших на масштабную акцию протеста на границе Сектора Газа. В результате столкновений с армией Израиля погибли более 60 палестинцев, свыше 3 тысяч получили различные ранения.