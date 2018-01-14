 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Палестина может отказаться от исторического решения признать государство Израиль

    Ответ Дональду Трампу

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Палестинское руководство выработает в воскресенье окончательную позицию в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, телеканал "Феластын" сообщает, что с этой целью в Рамалле откроется чрезвычайное заседание Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), в котором примут участие 120 делегатов.

    По информации телеканала, одной из возможных ответных мер может стать замораживание исторического решения НСП о признании Израиля, принятое в 1988 году в Алжире. Эта позиция была закреплена в 1993 году при подписании мирных договоренностей в Осло.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi