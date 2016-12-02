Палата представителей США поддержала ограничение военного сотрудничества с Россией

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, ограничивающий сотрудничество с Россией в военных вопросах.

Как передает Report, документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока Москва не «прекратит оккупацию территории Украины и откажется от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и стран НАТО», а также не начнет соблюдать минские соглашения.

Запрет не распространяется на сотрудничество по Афганистану в области логистики. Документ принят 375 голосами против 34.

Напомним, вчера палата представителей одобрила законопроект о создании специального комитета для борьбы с «тайным влиянием России на другие страны и народы». Он будет «разоблачать обман, коррупцию, выявлять агентов влияния и нарушение прав человека» со стороны политической элиты РФ или ее доверенных лиц.