Палата представителей США одобрила новые санкции против "Хезболлы"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций против ливанского движения «Хезболла» в рамках пакета мер, направленных в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на The Hill, согласно документу, санкции будут наложены на отдельные лица и иностранные правительства, которые оказывают финансовую или военную помощь «Хезболле», а также используют гражданских в качестве живого щита.

Кроме того, был принят законопроект, в котором содержится призыв к Евросоюзу полностью обозначить «Хезболлу» как террористическую организацию.