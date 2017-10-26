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    Палата представителей США одобрила новые санкции против "Хезболлы"

    Санкции будут наложены на отдельные лица и иностранные правительства

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций против ливанского движения «Хезболла» в рамках пакета мер, направленных в отношении Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на The Hill, согласно документу, санкции будут наложены на отдельные лица и иностранные правительства, которые оказывают финансовую или военную помощь «Хезболле», а также используют гражданских в качестве живого щита.

    Кроме того, был принят законопроект, в котором содержится призыв к Евросоюзу полностью обозначить «Хезболлу» как террористическую организацию.

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