Пакистанский космонавт впервые отправится на китайскую орбитальную станцию
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 09:14
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Пакистанский космонавт станет первым иностранцем, который отправится на китайскую космическую станцию в составе миссии "Шэньчжоу-24" в 2026 году.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.
Он примет участие в миссии в качестве специалиста по полезной нагрузке. Полет состоится в рамках двустороннего сотрудничества по инициативе "Один пояс, один путь".
Имя космонавта пока не раскрывается. В сентябре представитель пакистанского космического агентства сообщил Reuters, что пилоты Зишан Али и Хуррам Дауд несколько месяцев проходили подготовку к полету в Пекине.
Pakistanlı kosmonavt ilk dəfə Çinin orbital stansiyasına yola düşəcək
Pakistani astronaut to become first foreigner to travel to China's space station
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