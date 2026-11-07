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    Пакистанский космонавт впервые отправится на китайскую орбитальную станцию

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 09:14
    Пакистанский космонавт впервые отправится на китайскую орбитальную станцию

    Пакистанский космонавт станет первым иностранцем, который отправится на китайскую космическую станцию в составе миссии "Шэньчжоу-24" в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

    Он примет участие в миссии в качестве специалиста по полезной нагрузке. Полет состоится в рамках двустороннего сотрудничества по инициативе "Один пояс, один путь".

    Имя космонавта пока не раскрывается. В сентябре представитель пакистанского космического агентства сообщил Reuters, что пилоты Зишан Али и Хуррам Дауд несколько месяцев проходили подготовку к полету в Пекине.

    Космическая программа Китая Пакистан Китайская Народная Республика (КНР)
    Pakistanlı kosmonavt ilk dəfə Çinin orbital stansiyasına yola düşəcək
    Pakistani astronaut to become first foreigner to travel to China's space station
    MiniBoss
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