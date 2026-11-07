Пакистанский космонавт впервые отправится на китайскую орбитальную станцию

Пакистанский космонавт станет первым иностранцем, который отправится на китайскую космическую станцию в составе миссии "Шэньчжоу-24" в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Он примет участие в миссии в качестве специалиста по полезной нагрузке. Полет состоится в рамках двустороннего сотрудничества по инициативе "Один пояс, один путь".

Имя космонавта пока не раскрывается. В сентябре представитель пакистанского космического агентства сообщил Reuters, что пилоты Зишан Али и Хуррам Дауд несколько месяцев проходили подготовку к полету в Пекине.