Пакистанская PIA возобновляет полеты в Великобританию после пятилетнего перерыва
- 24 сентября, 2025
- 13:13
Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) в октябре возобновит после пятилетнего перерыва прямые рейсы в Великобританию.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление PIA в соцсети Х.
На первом этапе полеты будут выполняться из Манчестера, позднее маршрутная сеть авиакомпании расширится до Бирмингема и Лондона.
Возобновление рейсов произошло на фоне подготовки PIA к приватизации , которая является ключевым условием предоставления Пакистану пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере $7 млрд.
Великобритания и Европейский союз ввели запрет на полеты PIA в регион в 2020 году из-за проблем с безопасностью, после того как тогдашний министр авиации Пакистана заявил, что у некоторых пилотов были поддельные лицензии.
Позже ЕС снял запрет на полеты в страны союза после того, как Пакистан начал работать над достижением контрольных показателей, установленных международными авиационными регуляторами.