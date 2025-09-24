Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Пакистанская PIA возобновляет полеты в Великобританию после пятилетнего перерыва

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 13:13
    Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) в октябре возобновит после пятилетнего перерыва прямые рейсы в Великобританию.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление PIA в соцсети Х.

    На первом этапе полеты будут выполняться из Манчестера, позднее маршрутная сеть авиакомпании расширится до Бирмингема и Лондона.

    Возобновление рейсов произошло на фоне подготовки PIA к приватизации , которая является ключевым условием предоставления Пакистану пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере $7 млрд.

    Великобритания и Европейский союз ввели запрет на полеты PIA в регион в 2020 году из-за проблем с безопасностью, после того как тогдашний министр авиации Пакистана заявил, что у некоторых пилотов были поддельные лицензии.

    Позже ЕС снял запрет на полеты в страны союза после того, как Пакистан начал работать над достижением контрольных показателей, установленных международными авиационными регуляторами.

    Пакистан Великобритания авиарейсы Европейский союз Pakistan International Airlines
