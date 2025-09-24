Пакистанская PIA возобновляет полеты в Великобританию после пятилетнего перерыва

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) в октябре возобновит после пятилетнего перерыва прямые рейсы в Великобританию.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление PIA в соцсети Х.

На первом этапе полеты будут выполняться из Манчестера, позднее маршрутная сеть авиакомпании расширится до Бирмингема и Лондона.

Возобновление рейсов произошло на фоне подготовки PIA к приватизации , которая является ключевым условием предоставления Пакистану пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере $7 млрд.

Великобритания и Европейский союз ввели запрет на полеты PIA в регион в 2020 году из-за проблем с безопасностью, после того как тогдашний министр авиации Пакистана заявил, что у некоторых пилотов были поддельные лицензии.

Позже ЕС снял запрет на полеты в страны союза после того, как Пакистан начал работать над достижением контрольных показателей, установленных международными авиационными регуляторами.