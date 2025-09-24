Pakistan aviaşirkəti beşillik fasilədən sonra Böyük Britaniyaya uçuşları bərpa edir
- 24 sentyabr, 2025
- 13:31
"Pakistan International Airlines" (PIA) aviaşirkəti beşillik fasilədən sonra oktyabr ayından etibarən Böyük Britaniyaya birbaşa uçuşları bərpa edəcək.
"Report" bu barədə aviaşirkətin "X" hesabındakı məlumatına istinadən xəbər verir.
Birinci mərhələdə uçuşlar Mançesterdən həyata keçiriləcək, aviaşirkətin marşrut şəbəkəsi daha sonra Birminhem və Londona qədər genişlənəcək.
Böyük Britaniya və Avropa İttifaqının (Aİ) 2020-ci ildə PIA-nın regiona uçuşlarına qadağa qoymasına səbəb Pakistanın o zamankı aviasiya nazirinin bəzi pilotların saxta lisenziyalara malik olmasını iddia etməsi olub.
Pakistan beynəlxalq aviasiya tənzimləyiciləri tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara nail olunması istiqamətində işə başladıqdan sonra Aİ ittifaq ölkələrinə uçuşlara qoyulan qadağanı aradan qaldırıb.