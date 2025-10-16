Пакистан заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

Исламабад готов начать переговоры с Кабулом, если афганская сторона согласится выполнить "обоснованные условия" Пакистана после недавних вооруженных столкновений на границе двух стран.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на заседании федерального кабинета.

"Мы согласились на временное 48-часовое прекращение огня и передали сообщение противоположной стороне о том, что готовы к диалогу при их согласии выполнить наши справедливые условия. Теперь мяч на их стороне", - подчеркнул он.

По словам Шарифа, при наличии искреннего и серьезного подхода со стороны Кабула можно будет перейти к конструктивным переговорам. Он отметил, что союзные Пакистану страны, в частности Катар, также предпринимают усилия для содействия урегулированию ситуации.