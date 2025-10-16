Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Пакистан заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

    Исламабад готов начать переговоры с Кабулом, если афганская сторона согласится выполнить "обоснованные условия" Пакистана после недавних вооруженных столкновений на границе двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на заседании федерального кабинета.

    "Мы согласились на временное 48-часовое прекращение огня и передали сообщение противоположной стороне о том, что готовы к диалогу при их согласии выполнить наши справедливые условия. Теперь мяч на их стороне", - подчеркнул он.

    По словам Шарифа, при наличии искреннего и серьезного подхода со стороны Кабула можно будет перейти к конструктивным переговорам. Он отметил, что союзные Пакистану страны, в частности Катар, также предпринимают усилия для содействия урегулированию ситуации.

    Лента новостей