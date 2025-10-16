İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:47
    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    İslamabad Kabillə danışıqlara başlamağa hazırdır, lakin bu, Əfqanıstan tərəfinin iki ölkənin sərhədində baş vermiş son silahlı toqquşmalardan sonra Pakistanın əsaslı şərtlərini yerinə yetirməyə razı olacağı halda mümkündür.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif federal kabinetin iclasında bildirib.

    "Biz 48 saatlıq müvəqqəti atəşkəsə razılaşdıq və qarşı tərəfə mesaj göndərərək ədalətli şərtlərimizi yerinə yetirməyə razılıq verəcəkləri təqdirdə dialoqa hazır olduğumuzu bildirdik. İndi top onların meydançasındadır", - o vurğulayıb.

    Ş.Şərifin sözlərinə görə, Kabil səmimi və ciddi yanaşma sərgiləyəcəyi halda konstruktiv danışıqlara keçmək mümkün olacaq. O qeyd edib ki, Pakistanın müttəfiqi olan ölkələr, xüsusilə, Qətər vəziyyətin nizamlanmasına kömək etmək üçün səy göstərir.

    Pakistan Əfqanıstan Şahbaz Şərif
    Пакистан заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

    Son xəbərlər

    18:49
    Foto

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    18:49

    Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:42
    Video

    "Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    18:25

    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    18:16
    Foto

    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    İnfrastruktur
    18:16

    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    18:09

    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 5 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti