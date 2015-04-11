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    ​Боевики расстреляли 20 рабочих в Пакистане

    Атаке подверглись рабочие из провинций Синд и Пенджаб, занятые на строительстве моста на дамбе Сохраб

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные боевики обстреляли минувшей ночью лагерь рабочих в пакистанском городе Турбат (юго-западная провинция Белуджистан), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В результате погибли по меньшей мере 20 человек, еще трое ранены, сообщают местные СМИ.

    По их данным, атаке подверглись рабочие из соседних провинций Синд и Пенджаб, занятые на строительстве моста на дамбе Сохраб. Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия на мотоциклах.

    Полиция начала расследование причин произошедшего. Ни одна из действующих в Белуджистане террористических группировок ответственности за нападение пока на себя не взяла.

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