​Боевики расстреляли 20 рабочих в Пакистане

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные боевики обстреляли минувшей ночью лагерь рабочих в пакистанском городе Турбат (юго-западная провинция Белуджистан), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате погибли по меньшей мере 20 человек, еще трое ранены, сообщают местные СМИ.

По их данным, атаке подверглись рабочие из соседних провинций Синд и Пенджаб, занятые на строительстве моста на дамбе Сохраб. Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия на мотоциклах.

Полиция начала расследование причин произошедшего. Ни одна из действующих в Белуджистане террористических группировок ответственности за нападение пока на себя не взяла.