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    ​Теракты в двух церквях Пакистана: множество убитых и раненых

    В результате были убиты не менее 5 человек и ранены не менее 50

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье утром возле двух церквей в христианском районе Лахора прозвучали взрывы.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, в результате терактов были убиты не менее 5 человек и ранены не менее 50.

    Взрывы прозвучали в утренние часы, когда множество христиан отправляются в церкви на воскресную мессу. Ответственность за взрывы взяло на себя крыло пакистанского "Талибана".

    Согласно показаниям свидетелей, взрывы были произведены террористами-смертниками, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

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