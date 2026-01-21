Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пакистан присоединяется к Совету мира по Газе

    Другие страны
    21 января, 2026
    20:36
    Пакистан присоединяется к Совету мира по Газе

    Пакистан согласился присоединиться к Совету мира для поддержки реализации мирного плана в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

    "Пакистан принял приглашение о присоединении к Совету мира, адресованное премьер-министру Шахбазу Шарифу президентом США Дональдом Трампом, в рамках текущих усилий страны по поддержке реализации мирного плана в Газе в рамках резолюции 2803 Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

    Ведомство отметило, что создание данного механизма должно привести к конкретным шагам по достижению постоянного прекращения огня, расширению гуманитарной помощи палестинцам и восстановлению инфраструктуры палестинского анклава.

    Пакистан также выразил надежду, что эти усилия будут способствовать реализации права палестинского народа на самоопределение в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

    В МИД Пакистана также подчеркнули готовность страны продолжать играть конструктивную роль в рамках Совета мира для достижения этих целей и прекращения страданий палестинского народа.

    Лента новостей