Пакистан присоединяется к Совету мира по Газе

Пакистан согласился присоединиться к Совету мира для поддержки реализации мирного плана в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

"Пакистан принял приглашение о присоединении к Совету мира, адресованное премьер-министру Шахбазу Шарифу президентом США Дональдом Трампом, в рамках текущих усилий страны по поддержке реализации мирного плана в Газе в рамках резолюции 2803 Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что создание данного механизма должно привести к конкретным шагам по достижению постоянного прекращения огня, расширению гуманитарной помощи палестинцам и восстановлению инфраструктуры палестинского анклава.

Пакистан также выразил надежду, что эти усилия будут способствовать реализации права палестинского народа на самоопределение в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

В МИД Пакистана также подчеркнули готовность страны продолжать играть конструктивную роль в рамках Совета мира для достижения этих целей и прекращения страданий палестинского народа.