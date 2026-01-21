İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 21:06
    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Pakistan Qəzza zolağında sülh planının həyata keçirilməsinə dəstək üçün Sülh Şurasına qoşulmağa razılıq verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında bildirilib.

    "Pakistan ABŞ Prezidenti Donald Trampın Baş nazir Şahbaz Şərifə ünvanladığı Sülh Şurasına qoşulmaq dəvətini qəbul edib. Bu, ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2803 saylı qətnaməsi çərçivəsində Qəzzada sülh planının həyata keçirilməsinə dəstək göstərmək üçün davam edən səylərinin bir hissəsidir", - məlumatda deyilir.

    XİN qeyd edib ki, bu mexanizmin yaradılması daimi atəşkəsə nail olmaq, fələstinlilərə humanitar yardımı genişləndirmək və Fələstin anklavının infrastrukturunu bərpa etmək üçün konkret addımlara gətirib çıxarmalıdır.

    Pakistan XİN həmçinin ölkənin bu məqsədlərə nail olmaq və Fələstin xalqının əzablarına son qoymaq üçün Sülh Şurası çərçivəsində konstruktiv rol oynamağa davam etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    Pakistan Qəzza Sülh Şurası
    Пакистан присоединяется к Совету мира по Газе

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    21:59

    "Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıb

    Maliyyə
    21:44

    Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    Futbol
    21:39

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    21:16

    "Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    21:10

    "Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24 %-ni ötməyəcək

    Maliyyə
    21:09
    Video

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    21:06

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti