Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Пакистан подтвердил намерение развивать сотрудничество с Сирией

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 13:46
    Пакистан подтвердил намерение развивать сотрудничество с Сирией

    Пакистан подтвердил солидарность и намерение развивать сотрудничество с Сирией в ряде областей.

    Как передает Report, об этом написал глава МИД Пакистана Исхак Дар в соцсети Х.

    Пакистанский министр отметил, что провел короткую встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Аш-Шараа стал первым главой сирийского государства, посетившим Генассамблею почти за шесть десятилетий. Мы подтвердили солидарность с сирийским народом и выразили готовность углублять историческую пакистано-сирийскую дружбу посредством сотрудничества в различных областях, включая торговлю", - написал он.

    Сирия Пакистан Исхак Дар Ахмед аш-Шараа Генассамблея ООН
    Pakistan Suriya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətini təsdiqləyib

    Последние новости

    14:50

    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    14:33

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    14:26

    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    14:24

    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    14:23

    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    14:19
    Фото

    Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения

    Это интересно
    14:19

    API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

    Энергетика
    14:17

    Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    14:15
    Фото

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    Лента новостей