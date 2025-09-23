Пакистан подтвердил намерение развивать сотрудничество с Сирией
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 13:46
Пакистан подтвердил солидарность и намерение развивать сотрудничество с Сирией в ряде областей.
Как передает Report, об этом написал глава МИД Пакистана Исхак Дар в соцсети Х.
Пакистанский министр отметил, что провел короткую встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Аш-Шараа стал первым главой сирийского государства, посетившим Генассамблею почти за шесть десятилетий. Мы подтвердили солидарность с сирийским народом и выразили готовность углублять историческую пакистано-сирийскую дружбу посредством сотрудничества в различных областях, включая торговлю", - написал он.
