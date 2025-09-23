Pakistan Suriya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətini təsdiqləyib
- 23 sentyabr, 2025
- 14:08
Pakistan bir sıra sahələrdə Suriya ilə həmrəylik və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın xarici işlər naziri İshak Dar "X" hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şəraa ilə qısa görüş keçirib.
"Əş-Şəraa təxminən altmış il ərzində Baş Assambleyanın sessiyasında iştirak edən ilk Suriya lideri oldu. Biz Suriya xalqı ilə həmrəyliyimizi təsdiqlədik və müxtəlif sahələrdə, o cümlədən ticarət sahəsində əməkdaşlıq vasitəsilə tarixi Pakistan-Suriya dostluğunu dərinləşdirməyə hazır olduğumuzu bildirdik", - nazir yazıb.
