Пакистан отправил в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи

Пакистан направил восьмую партию гуманитарной помощи пострадавшему от действий Израиля мирному населению сектора Газа.
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"Пакистан по морю направил свой восьмой транш гуманитарной помощи для Газы в размере 400 тонн, состоящий из утепленных палаток, брезента, одеял, медикаментов и продуктов питания, - написал политик. - Груз в египетском Порт-Саиде примет посол Пакистана и передаст его Египетскому обществу Красного Полумесяца для дальнейшей доставки населению Газы".
В заявлении министра подчеркивается, что Исламабад продолжит оказывать гуманитарное содействие народу Палестины.