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Пакистан отправил в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи

Пакистан отправил в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи Пакистан направил восьмую партию гуманитарной помощи пострадавшему от действий Израиля мирному населению сектора Газа.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 08:52
Пакистан отправил в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи

Пакистан направил восьмую партию гуманитарной помощи пострадавшему от действий Израиля мирному населению сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Исхак Дар на своей странице в соцсети X.

"Пакистан по морю направил свой восьмой транш гуманитарной помощи для Газы в размере 400 тонн, состоящий из утепленных палаток, брезента, одеял, медикаментов и продуктов питания, - написал политик. - Груз в египетском Порт-Саиде примет посол Пакистана и передаст его Египетскому обществу Красного Полумесяца для дальнейшей доставки населению Газы".

В заявлении министра подчеркивается, что Исламабад продолжит оказывать гуманитарное содействие народу Палестины.

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Версия на английском языке Pakistan dispatches 8th relief consignment for Gaza via Egypt

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