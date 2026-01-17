Пакистан осудил политику Индии в отношении мечетей в Джамму и Кашмире

Пакистан осудил дискриминационные действия Индии в отношении мечетей и мусульманских общин в Джамму и Кашмире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Пакистана.

В ведомстве отметили, что вмешательство в религиозные дела представляет собой серьезное нарушение основополагающего права на свободу вероисповедания и "отражает еще одну попытку принуждения с целью запугивания и маргинализации мусульманского населения оккупированной территории".

"Насильственный сбор личных данных, фотографий и сведений о принадлежности к той или иной религиозной конфессии религиозных деятелей представляет собой систематическое преследование, направленное на запугивание верующих и ограничение их права на свободное исповедание своей веры. Эти действия являются частью более широкой модели институционализации исламофобии, движимой идеологией хиндутвы оккупационного индийского правительства. Избирательное преследование мечетей и мусульманского духовенства обнажает дискриминационный характер этой политики", - говорится в сообщении.

В министерстве особо отметили, что жители Джамму и Кашмира обладают неотъемлемым правом исповедовать свою религию без страха, принуждения или дискриминации.

"Пакистан продолжит проявлять солидарность с ними и будет неустанно выступать против всех форм религиозных преследований и нетерпимости по отношению к кашмирцам", - добавили в МИД.