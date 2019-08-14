Пакистан может перебросить войска с границы с Афганистаном на границу с Индией

Пакистан может перебросить войска с границы с Афганистаном к своей восточной границе в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.

Как сообщила во вторник газета The New York Times, такую возможность не исключил в беседе с редакторами издания посол Пакистана в США Асад Маджид Хан, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если ситуация обострится на восточной границе, то нам придется осуществить переброску войск, - заявил он. - В данный момент мы озабочены лишь тем, что происходит на нашей восточной границе".